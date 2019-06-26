95047

PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO

Raccolta differenziata al 40,02% a Paternò.Il dato, relativo allo scorso mese di maggio, è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune.  

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2019 20:31
PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO -
News
Condividi

Raccolta differenziata al 40,02% a Paternò.

Il dato, relativo allo scorso mese di maggio, è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune.

PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO
PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO
PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO
PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047