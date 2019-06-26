PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 40,02 PERCENTO NEL MESE DI MAGGIO
Raccolta differenziata al 40,02% a Paternò.Il dato, relativo allo scorso mese di maggio, è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune.
A cura di Redazione
26 giugno 2019 20:31
