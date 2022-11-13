E' partita la raccolta fondi organizzata da ENOSIS in favore di Piero Montalto il disabile che a causa di un incidente domestico, ha dovuto subire l'amputazione di una gamba. I volontari dell'associa...

E' partita la raccolta fondi organizzata da ENOSIS in favore di Piero Montalto il disabile che a causa di un incidente domestico, ha dovuto subire l'amputazione di una gamba.

I volontari dell'associazione sono stati impegnati ieri Sabato 12 Novembre e vi aspettano oggi, Domenica 13 Novembre dalle ore 8:30 alle ore 12 in piazza Umberto/ S. Barbara, per poi continuare l'attività nel pomeriggio presso il centro anziani IPAB/S.Bellia di via G.B.Nicolosi.

Piero, un volto noto in Città per i suoi impegni in ambito sociale e di volontariato ha bisogno di un gesto nobile, un gesto di solidarietà e di umanità, un gesto che l'associazione ENOSIS chiede alla cittadinanza e alle istituzioni di fare a favore di una persona che della disabilità è riuscita a farne una vera e indubbia risorsa.

PATERNÒ: RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ENOSIS IN FAVORE DI PIERO MONTALTO