Paternò, raccolta rifiuti: cosa cambia a Natale e Santo Stefano

Paternò (CT) – Di concerto con le amministrazioni comunali della provincia di Catania servite da Dusty, in occasione delle imminenti festività natalizie sono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e nel ritiro della raccolta differenziata.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Paternò, il calendario dei servizi subirà modifiche limitate ad alcune giornate, mentre in altre il servizio sarà regolarmente garantito.

Nel dettaglio, il giorno di Natale (25 dicembre) e il 1° gennaio i servizi di raccolta porta a porta e lo spazzamento saranno sospesi.

Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano), invece, le attività di raccolta differenziata e spazzamento si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.

Per la giornata di mercoledì 31 dicembre saranno confermate tutte le attività in calendario, comprese la raccolta porta a porta, lo spazzamento e il servizio di numero verde. Inoltre, per la stessa giornata, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sarà regolarmente operativo.

Stessa programmazione è prevista anche per martedì 6 gennaio (Epifania), con raccolta differenziata e spazzamento regolarmente attivi; fanno eccezione le linee del numero verde, che non saranno operative per l’intera giornata.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di attenersi scrupolosamente al calendario aggiornato, evitando l’esposizione dei rifiuti nei giorni di sospensione del servizio, così da contribuire al mantenimento del decoro urbano durante il periodo delle festività.

