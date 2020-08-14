95047

PATERNÒ RACCOLTA RIFIUTI, SERVIZIO REGOLARE A FERRAGOSTO

Non si ferma il lavoro degli operatori della Dusty, azienda che si occupa della raccolta differenziata nel nostro paese.L'Assessore all'ambiente, Luigi Gulisano conferma la regolare raccolta anche per...

A cura di Redazione Redazione
14 agosto 2020 10:02
Non si ferma il lavoro degli operatori della Dusty, azienda che si occupa della raccolta differenziata nel nostro paese.

L'Assessore all'ambiente, Luigi Gulisano conferma la regolare raccolta anche per domani, giorno di Ferragosto.

Domani, sabato 15 agosto 2020  il servizio di raccolta differenziata porta a porta verrà effettuato regolarmente, resterà chiusa solo l'isola ecologica, ringrazio gli operatori ecologici per il servizio che svolgono. Vi auguro un buon Ferragosto e vi ricordo che la differenziata non va in vacanza. #differenziAMOPaternò

