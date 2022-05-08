PATERNO': RACCOLTA "SANTINI" ELETTORALI, IL RICAVATO DALLE DONAZIONI SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO IN BENEFICENZA.
Ci siamo quasi,a breve si terranno le elezioni comunali a Paternó ed i candidati sono impegnati a pieno nella campagna elettorale.Siamo sempre stati abituati a vedere in giro, per le strade, nei negoz...
Ci siamo quasi,
a breve si terranno le elezioni comunali a Paternó ed i candidati sono impegnati a pieno nella campagna elettorale.
Siamo sempre stati abituati a vedere in giro, per le strade, nei negozi o affissi in tutto il paese i manifesti ed i “santini” elettorali che per tradizione, ogni cinque anni, molti di noi si impegnano a collezionare.
È proprio da questa abitudine di noi cittadini, che tre ragazzi quest’anno hanno preso spunto per creare un album dove raccoglierli tutti.
Questa iniziativa, oltre ad essere una simpatica novità che ci coinvolge maggiormente per avere un quadro completo di tutti i candidati, nasce principalmente per uno scopo più nobile.
Infatti il ricavato dalle donazioni collegati alla distribuzione di questi album sarà interamente devoluto in beneficenza.
Quindi, se anche tu vuoi dare il tuo contributo per questa causa, inizia la raccolta e contattateci per avere il tuo album!
Contatti:
-Antonio Arcoria: 3899445494
-Giovanni Santangelo: 3920134172
-Andrea Palazzo: 3459718169