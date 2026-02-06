Paternò, raccolta solidale ENOSIS: sabato 14 febbraio donazioni per Troina

Un gesto semplice, ma capace di fare davvero la differenza. Sabato 14 febbraio, l’Associazione ENOSIS organizza a Paternò una raccolta solidale di abbigliamento e biancheria destinata all’ex convento...

Un gesto semplice, ma capace di fare davvero la differenza. Sabato 14 febbraio, l’Associazione ENOSIS organizza a Paternò una raccolta solidale di abbigliamento e biancheria destinata all’ex convento “Maria degli Angeli” di Troina, struttura che accoglie persone in difficoltà. L’iniziativa mira a raccogliere beni utili per affrontare i mesi più freddi, offrendo conforto e sostegno concreto a chi ne ha maggiore bisogno.

Dove e quando consegnare

La raccolta si svolgerà presso la sede dell’Associazione ENOSIS, in Piazza Indipendenza 13 a Paternò, nella giornata di sabato 14 febbraio, nei seguenti orari: mattina dalle 9:30 alle 12:00 e pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30.

Cosa è possibile donare

Tutti gli articoli devono essere in buono stato. Si raccolgono biancheria per la casa (lenzuola da lettino e asciugamani), abbigliamento (tute e sottotute, pantaloni di lana, felpe, golfini e giubbotti), calzature (ciabatte e scarpe comode o da ginnastica). Per quanto riguarda l’intimo, è richiesta esclusivamente biancheria nuova.

L’Associazione ENOSIS invita la cittadinanza a partecipare, ricordando che anche un piccolo contributo può diventare un aiuto importante per chi vive situazioni di fragilità. “Solo insieme possiamo fare la differenza”, il messaggio lanciato dagli organizzatori.