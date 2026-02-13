Paternò, raffica di controlli della Polizia: 91 persone identificate, sequestri e multe per 1.500 euro

Paternò, controlli della Polizia: 91 persone identificate, sequestri e multe per 1.500 euro

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, un controllo straordinario nel territorio del comune di Paternò mirato a prevenire e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a tutela della sicurezza dei cittadini.

L’attività di pattugliamento è stata coordinata dagli poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e rientra tra le rafforzate azioni di vigilanza in tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione ai punti d’accesso in città, alle zone periferiche e a quelle densamente trafficate.

I poliziotti hanno istituito molteplici posti di controllo, fissi e itineranti, per verificare l’osservanza delle regole e il rispetto delle norme del Codice della strada, in modo da scongiurare comportamenti scorretti alla guida, in grado di compromettere la sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada.

Complessivamente, sono state identificate 91 persone, di cui 15 con precedenti, e sono stati controllati 44 veicoli, tra auto e moto, comminando sanzioni amministrative per circa 1.500 euro.

In particolare, alcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione periodica del mezzo, altri, invece, non avevano i documenti al seguito.

Per i tre automobilisti senza revisione è scattata la sospensione del mezzo dalla circolazione, per i due senza assicurazione si è proceduto al sequestro amministrativo.

L’attività di controllo dei poliziotti del Commissariato di Adrano ha avuto pure l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, per assicurare ai cittadini la presenza costante delle forze di Polizia.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni.