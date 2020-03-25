PATERNO’: RAFFICHE DI VENTO, VOLA IL TETTO DI UN PALAZZO IN VIA MILAZZO

Il vento forte, che sta soffiando con vere e proprie raffiche in queste ore, sta causando danni nel comprensorio.Tragedia sfiorata questa mattina, intorno alle ore 10.30 in via Milazzo, dove un tetto...

A cura di Redazione 25 marzo 2020 16:21

