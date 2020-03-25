PATERNO’: RAFFICHE DI VENTO, VOLA IL TETTO DI UN PALAZZO IN VIA MILAZZO
Il vento forte, che sta soffiando con vere e proprie raffiche in queste ore, sta causando danni nel comprensorio.
Tragedia sfiorata questa mattina, intorno alle ore 10.30 in via Milazzo, dove un tetto è stato scoperchiato a causa del forte vento, ed è volato ad oltre 10 metri di distanza, cadendo in strada pericolosamente.
Per fortuna nessun danno per le persone, ma seri danni per le auto parcheggiate.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò.
Prestate massima attenzione, anche se con il decreto in vigore non bisogna uscire se non per cose urgenti, il vento secondo le previsioni continuerà per tutta la giornata.
GRAZIE PER LE FOTO AD ANTONIO GRILLO