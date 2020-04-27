PATERNO', RAGALNA E BELPASSO, LETTERA APERTA DEI MEDICI DI BASE E PEDIATRI AI SINDACI, E AI CITTADINI.

Egregi signori Sindaci,scriviamo a voi come primi cittadini dei Comuni di Paternò, Belpasso e Ragalna volendo raggiungere, per il Vs. tramite, ogni persona di questi paesi in cui ci troviamo ad operar...

Egregi signori Sindaci,

scriviamo a voi come primi cittadini dei Comuni di Paternò, Belpasso e Ragalna volendo raggiungere, per il Vs. tramite, ogni persona di questi paesi in cui ci troviamo ad operare.

In questo periodo caratterizzato dalla Pandemia da Covid-19 ognuno di noi si è dovuto adeguare a misure drastiche che sicuramente provocano una profonda sofferenza in ogni tipo di relazione. Misure che hanno potuto essere adottate solo nella prospettiva di un bene più grande da raggiungere: la tutela della salute di ciascuno, in particolare delle fasce più fragili della popolazione.

Siamo consapevoli che molti hanno provato ad adeguarsi al meglio alle nuove disposizioni, evidente segno di una generosità d’animo che distingue il popolo siciliano.

Con questa nostra vogliamo sottolineare a tutta la popolazione un passaggio da migliorare nell’approccio agli ambulatori di Medicina Generale, negli studi dei Pediatri di Libera Scelta e negli ambulatori del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).

L’Ordinanza del presidente della Regione Siciliana del 13 Marzo 2020 Art 8/e imponeva la sospensione degli “accessi dell’utenza con cui si mantiene comunicazione telefonica”. Il giorno 16 marzo c.a. una disposizione dell’ASP di Catania definiva le modalità di approccio agli ambulatori di Medicina Generale. Tale disposizione sospende l’accesso libero agli studi medici, introducendo la telefonata come primissimo contatto con il medico.

Il primo contatto fra medico e paziente deve avvenire per via telefonica ed ha il fine di chiarire al medico stesso il reale bisogno del paziente per garantire il miglior approccio possibile. Spetta al medico attivare le procedure adatte secondo le direttive nazionali e regionali. Il paziente ha la responsabilità di riferire con sincerità e per intero la situazione in cui si trova, pertanto è necessario che la telefonata sia fatta da casa, ambiente adatto per riferire al medico le condizioni di salute della persona ammalata. Questo tipo di valutazione telefonica consente al medico di analizzare il singolo caso clinico e di prendere le decisioni opportune di volta in volta, per un'ottimale gestione della situazione contingente.

Altro punto che ci preme sottolineare è l’opportunità dell’utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli utenti, o comunque di una mascherina priva di valvola, nel rispetto della salute altrui.

Si avverte in alcuni una certa difficoltà nell’attenersi a queste disposizioni, soprattutto per quanto riguarda la valutazione telefonica. Tale procedura è stata imposta dagli uffici preposti perché ritenuta la migliore per salvaguardare la salute dell’intera popolazione nazionale e non si esaurirà il 3 Maggio. Tutt’altro! Tali misure si protrarranno per il tempo ritenuto necessario dagli organi competenti.

A tal proposito ci pare opportuno ricordare come sia indispensabile rispettare il distanziamento sociale come esigenza di salute reciproca del paziente e del medico.

Le strutture sanitarie stanno già operando perché il territorio non rimanga abbandonato (tamponi, test rapidi, test sierologici, servizio USCA in attivazione, nuove note AIFA), ma rimane ancora tanto da fare per uscire dalla pandemia.

Vi saremmo grati se voleste chiarire a tutta la popolazione che ciascuno di noi si sta sottoponendo ad una procedura che è necessaria al contenimento della pandemia.

(*) I Medici di Famiglia (MMG) (**) I Medici Pediatri di Libera Scelta (PLS)

*Cancelliere Dr.ssa Maria Carmela *Caudullo Dr.ssa Valentina *Chiantello Dr.ssa Rosalba *D’Angelo Dr.ssa Anna **Papa Dr.ssa Maria Grazia *Pesce Dr.ssa Laura **Spitaleri Dr.ssa Maria Grazia **Sudoso Dr.ssa Maria Sonia

*Tomasello Dr.ssa Valeria Barbara **Calenduccia Dr. Angelo *Chisari Dr. Salvatore *Colonna Dr. Innocenzio *Famà Dr. Alberto *Galvagno Dr. Giuseppe *Giuffrida Dr. Antonino *Giusa Dr. Paolo *Lombardo Dr. Salvatore *Longo Dr. Giuseppe *Merennino Dr. Carmelo *Minutolo Dr. Salvatore * Mirenna Dr. Stefano *Motta Dr. Vincenzo *Rapisarda Dr. Mario *Rizzo Dr. Giuseppe *Santonocito Dr. Giuseppe *Torrisi Dr. Angelo *Uccellatore Dr. Christian Eugenio