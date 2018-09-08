PATERNÒ, RAGAZZA INVESTITA IN PIENO CENTRO

Un incidente si è verificato poco fa, nella centralissima via Bellia a Paternò. Da una prima ricostruzione, sembra che una Ford Fiesta, per cause sconosciute, ha investito una ragazza, procurandogli d...

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio del 118 che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò.