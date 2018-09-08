95047

PATERNÒ, RAGAZZA INVESTITA IN PIENO CENTRO

08 settembre 2018 13:16
Un incidente si è verificato poco fa, nella centralissima via Bellia a Paternò. Da una prima ricostruzione, sembra che una Ford Fiesta, per cause sconosciute, ha investito una ragazza, procurandogli delle ferite, di cui la più grave ad una gamba.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio del 118 che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò.

 

