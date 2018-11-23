PATERNÒ, RAPINA A MANO ARMATA IN UN CENTRO REVISIONI

Rapina intorno alle ore 16, in una attività di revisione veicoli e agenzia automobilistica in pieno centro a Paternò. Due rapinatori, col volto coperto e pistole in mano, sono entrati nell'attività co...

Rapina intorno alle ore 16, in una attività di revisione veicoli e agenzia automobilistica in pieno centro a Paternò. Due rapinatori, col volto coperto e pistole in mano, sono entrati nell'attività commerciale, portando via una borsa e i contanti trovati in un cassetto. Poi sono fuggiti, lasciando nello sgomento i presenti. Un'azione di pochi minuti, compiuta con una modalità ed un modus operandi da rapinatori esperti. Sul posto i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto criminoso. Ancora una volta, manca a Paternò, una rete di videosorveglianza, che potrebbe aiutare nelle indagini. L'ultimo progetto, presentato dall'attuale amministrazione, non è stato finanziato, rendendo difficile un suo realizzo con fondi comunali. A questo punto, è assolutamente necessario cercare finanziamenti per il progetto, e chiedere un incontro con il Prefetto, per rafforzare la presenza di Forze dell'Ordine in città.