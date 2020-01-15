PATERNO': RAPINA AD UN SUPERMERCATO

FLASHSi è consumata pochi minuti fa una rapina ad un supermercato.L'attività commerciale che ha subito l'atto criminoso si trova in viale dei Platani. quando dei rapinatori, sono entrati portando via...

A cura di Redazione 15 gennaio 2020 16:36

Condividi