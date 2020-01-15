PATERNO': RAPINA AD UN SUPERMERCATO
A cura di Redazione
15 gennaio 2020 16:36
FLASH
Si è consumata pochi minuti fa una rapina ad un supermercato.
L'attività commerciale che ha subito l'atto criminoso si trova in viale dei Platani. quando dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile.
Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione, sembra che i banditi si sono presentati alla cassa dell’esercente per chiedere l’incasso
Bottino da quantificare
Sono in corso le indagini, le forze dell’ordine stanno visionando i filmati della videosorveglianza.