PATERNO': RAPINA AD UN SUPERMERCATO

15 gennaio 2020 16:36
Cronaca
FLASH

Si è consumata pochi minuti fa una rapina ad un supermercato.

L'attività commerciale che ha subito l'atto criminoso si trova in viale dei Platani. quando dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile.

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione,  sembra che i banditi  si sono presentati alla cassa dell’esercente per chiedere l’incasso

Bottino da quantificare

Sono in corso le indagini, le forze dell’ordine stanno visionando i filmati della videosorveglianza.

