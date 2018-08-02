95047

PATERNÒ: RAPINA AL COMPRO ORO, ESPLOSI COLPI IN AREA

02 agosto 2018 20:30
Cronaca
E’ accaduto tutto in pieno giorno, intorno alle 18.30 di questo pomeriggio.

Secondo le prime informazioni, due uomini a volto coperto, armati di.una grossa mazza hanno assaltato e infranto una vetrina di un negozio compro oro nella centralissima Via Vittorio Emanuele

VEDI FOTO

La dinamica della tentata rapina è ancora in via di definizione ma a quanto si apprende uno dei due uomini, scappando ha esploso  colpi di pistola.

Sul posto stanno indagando i Carabinieri, bottino da quantificare

IN AGGIORNAMENTO

