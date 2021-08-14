PATERNÒ: RAPINA AL SUPERMERCATO: MINACCIA LE CASSIERE CON UN COLTELLO

Attimi di paura ieri sera, 13 agosto 2021 a Paternò quando intorno alle ore 19.30 al supermercato Crai Landro di via Bari è stato teatro di una rapina.Un rapinatore, armato di coltello si è diretto ne...

Attimi di paura ieri sera, 13 agosto 2021 a Paternò quando intorno alle ore 19.30 al supermercato Crai Landro di via Bari è stato teatro di una rapina.

Un rapinatore, armato di coltello si è diretto nelle casse estraendo nel contempo un coltello con il quale intimava alle cassiere di consegnargli il denaro contenuto nel registratore.

Ancora da quantificare l'ammanco economico, sarebbe di alcune centinaia di euro

Tra i clienti era presente anche una donna in gravidanza, che ha accusato un lieve malore per lo spavento

Pochi secondi dopo il rapinatore è scappato fuggendo nelle vie limitrofe.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini, e che con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza del locale avrebbero già identificato l'autore.