PATERNO': Rapina all'A&O di Corso Italia

Una rapina ai danni del supermercato A&O sito al Corso Italia , è stata effettuata oggi intorno alle ore 14, quando un rapinatore, è entrato portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che il bandito fosse con il volto coperto e con un taglierino

Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini

IN AGGIORNAMENTO