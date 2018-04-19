PATERNO': Rapina all'A&O di Corso Italia
A cura di Redazione
19 aprile 2018 15:35
Una rapina ai danni del supermercato A&O sito al Corso Italia , è stata effettuata oggi intorno alle ore 14, quando un rapinatore, è entrato portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe
Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che il bandito fosse con il volto coperto e con un taglierino
Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini
IN AGGIORNAMENTO