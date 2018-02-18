PATERNO': Rapina all'Eurospin di Scala Vecchia

Una rapina ai danni del supermercato Eurospin sito a Scala Vecchia, è stata effettuata oggi intorno alle 16,30. Dei rapinatori, sono entrati all'orario di apertura portando via il possibile e fuggendo...

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini.

IN AGGIORNAMENTO