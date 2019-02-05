PATERNÒ RAPINA CON AUTO ARIETE FALLITA IN VIA MARCONI
A cura di Redazione
05 febbraio 2019 22:14
+++FLASH+++
Tentata rapina questa sera, intorno le 21.30.
Tentato il colpo nell'esercizio commerciale, di vendita di caffè in via Marconi utilizzando un'auto ariete, secondo le prime informazioni, una Fiat 600 per sfondare la vetrata.
Moltissimi i danni provocati alla struttura, ma il colpo non è stato consumato.
Nello scappare hanno pure danneggiato un auto regolarmente parcheggiata.
Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Paternò