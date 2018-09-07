PATERNO': RAPINA IERI SERA ALL'ARD DISCOUNT

PATERNO': RAPINA ALL'ARD RAPINA ALL’ARD DISCOUNT

Una rapina ai danni del supermercato Ard Discount sita in via Balatelle , è stata effettuata, ieri sera intorno alle ore 18.30 quando dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

Bottino di circa 600 euro

Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini. Solo qualche giorno fa, un altra rapina molto simile, è stata fatta ai danni del supermercato A&O di Via Sardegna

IN AGGIORNAMENTO