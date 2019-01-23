PATERNO’: RAPINA IERI SERA IN UNA PIZZERIA
23 gennaio 2019 13:50
Rapina ieri sera ai danni di una pizzeria sita in Via Scala Vecchia.
Il grave fatto è avvenuto, poco prima della mezzanotte,
Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione, sembra che i banditi fossero due che si sono presentati alla cassa dell'esercente per chiedere l'incasso della serata.
I banditi sono poi fuggiti facendo perdere le tracce. Il bottino è ancora in corso di quantifica.
Sull'episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Paternò