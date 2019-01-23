95047

PATERNO’: RAPINA IERI SERA IN UNA PIZZERIA

23 gennaio 2019 13:50
+++FLASH+++

Rapina ieri sera ai danni di una pizzeria sita in Via Scala Vecchia.

Il grave fatto è avvenuto, poco prima della mezzanotte,

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione, sembra che i banditi fossero due che si sono presentati alla cassa dell'esercente per chiedere l'incasso della serata.




I banditi sono poi fuggiti facendo perdere le tracce. Il bottino è ancora in corso di quantifica.

Sull'episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Paternò

 

 

