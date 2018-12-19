PATERNO’: RAPINA IERI SERA IN UNA PIZZERIA DI VIA E.BELLIA

Una rapina ai danni di una pizzeria sita, nella centralissima Via Emanuele Bellia, è stata effettuata, ieri sera intorno alle ore 22.00, ora in cui dei rapinatori, sono entrati portando via il possibi...

Una rapina ai danni di una pizzeria sita, nella centralissima Via Emanuele Bellia, è stata effettuata, ieri sera intorno alle ore 22.00, ora in cui dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero tre con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

I Ladri, hanno portato via il registratore di cassa contenente un paio di centinaia di euro e poi sono scappati a piedi.

Sono in corso le indagini, le forze dell’ordine stanno visionando i filmati della videosorveglianza.

IN AGGIORNAMENTO