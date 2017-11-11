PATERNÒ: RAPINA IN PIENO CENTRO

Brutto episodio, oggi pomeriggio, nella centrale piazza Indipendenza. dove un esercizio commerciale è stato preso di mira da dei malviventi a volto coperto. Dei banditi, si presume tre o quattro, poco...

Brutto episodio, oggi pomeriggio, nella centrale piazza Indipendenza. dove un esercizio commerciale è stato preso di mira da dei malviventi a volto coperto. Dei banditi, si presume tre o quattro, poco dopo le 14, sono entrati nell'attività commerciale, dove era presente la titolare coi suoi due figli e un dipendente. I ladri, si sono fatti consegnare il cassetto del registratore di cassa con l'incasso.

Addirittura sembra che il dipendente si sia opposto, e uno dei ladri gli ha puntato la pistola alla testa per farlo desistere. I malviventi sono poi scappati a piedi, dileguandosi nelle vie adiacenti.

Sull'episodio indagano i carabinieri della locale Stazione.