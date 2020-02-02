PATERNO': RAPINA IN UN CENTRO SCOMMESSE

Una rapina è avvenuta intorno alle 21, in un centro scommesse sito in Corso Italia a Paternò.Secondo una prima ricostruzione, i banditi, che erano in due con volto coperto di passamontagna, di cui uno...

Secondo una prima ricostruzione, i banditi, che erano in due con volto coperto di passamontagna, di cui uno che indossava un casco, si sono intrufolati nell'agenzia facendosi consegnare l'incasso, che si presume fosse intorno ai 1000 euro.

Uno dei due aveva una pistola, che non si sa se fosse vera o un arma giocattolo.

Dopo avere avuto i soldi i due malviventi sono scappati.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini per capire chi fossero gli autori. Proprio qualche giorno fa, i carabinieri hanno arrestato due giovani, presunti colpevoli di alcune rapine avvenute in città nei giorni scorsi.