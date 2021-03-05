PATERNO’: RAPINA IN UN SUPERMERCATO AL VIALE DEI PLATANI

Una rapina si è consumata questo pomeriggio intorno le ore 15 in un supermercato al Viale dei Platani.Secondo le informazioni trapelate, sembra, che a compiere la rapina sia stato solo un uomo armato...

Una rapina si è consumata questo pomeriggio intorno le ore 15 in un supermercato al Viale dei Platani.

Secondo le informazioni trapelate, sembra, che a compiere la rapina sia stato solo un uomo armato di un coltello con una lama più lunga di 20 cm.

Da quanto appreso, l’uomo è entrato all’interno dell’esercizio facendo finta di comprare delle cose per poi presentarsi alla cassa, minacciando il cassiere, e riuscendo ad aprire la cassa per portarsi un bottino di qualche centinaio di euro. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione locale di Paternò.

Si registrano, ultimamente diversi episodi di questo genere.