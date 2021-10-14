PATERNO. RAPINA MESSA A SEGNO ALL'ORARIO DI CHIUSURA: NEL 'MIRINO' IL SUPERMERCATO DEL VIALE DEI PLATANI
Una rapina è stata messa a segno ieri sera, 13 ottobre 2021 all'orario di chiusura in un supermercato al viale dei Platani.Secondo le informazioni avute, sembra che a compiere la rapina sia stato un u...
Una rapina è stata messa a segno ieri sera, 13 ottobre 2021 all'orario di chiusura in un supermercato al viale dei Platani.
Secondo le informazioni avute, sembra che a compiere la rapina sia stato un uomo solo armato di pistola, che
presentatosi alle casse con il volto coperto, ha intimato alla cassiera di consegnargli il denaro in cassa.
Poi, una volta arraffate le banconote si è allontanato di tutta fretta dal locale facendo perdere le proprie tracce probabilmente scappando a piedi. Non sappiamo quanto ha fruttato la rapina.
Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione locale di Paternò che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza interna.