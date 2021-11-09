PATERNÒ : RAPINATORE SERIALE DI SUPERMERCATI ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 46enne pate...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 46enne paternese Alfredo CONTI.

Quest’ultimo, considerato un rapinatore seriale e tra l’altro già ristretto agli arresti domiciliari per altri analoghi altri fatti, dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e porto di armi oggetti ad offendere.

Nella fattispecie l’uomo, armato di un grosso coltello, lo scorso 5 aveva rapinato un supermercato di viale Dei Platani minacciando l’atterrita cassiera dileguandosi successivamente a piedi.

Il rapinatore pertanto, espletate le formalità di rito, e stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.