Paternó. Rapisarda si difende: "Un incontro per i danni del ciclone usato per fuorviare i lettori.

Non ci sta Enzo Rapisarda, e come preannunciato ha sporto denuncia contro il giornale La Sicilia e l'autore dell'articolo che ha parlato - secondo lo stesso Rapisarda - solo dei precedenti penali e delle parentele con pregiudicati, invece di parlare del motivo dell'incontro e dei danni subiti dai cittadini.

Un fotogramma e un articolo basato solo queste osservazioni, non menzionando mimimamente il motivo per il quale il presidente dell’Ars, Galvagno, era in mezzo a tanti produttori e commercianti che hanno subito enormi danni.

Di seguito la dichiarazione di Rapisarda:

A seguito di un’attenta riflessione oggi ho presentato querela per diffamazione per quanto contenuto nell’articolo apparso Giorno 6 Febbraio 2026 sul quotidiano “La Sicilia” dal titolo: “Galvagno, il ciclone e le “strane” presenze”.

E’ stata confezionata una notizia tendenziosa utilizzando frasi come “strane presenze”, “terzetto” e “triangolazione” per poi ricordare nell’articolo che il Consiglio Comunale di Paternò è stato sciolto per mafia, cosa che nulla ha a che fare con me.

Inoltre è stato estrapolato un fotogramma da un più ampio servizio televisivo per creare un “terzetto” che non esiste, infatti nel servizio trasmesso in televisione è chiaro che vi sono decine di persone tutte vicine.

Ritengo che tutto ciò abbia distolto l’attenzione da ciò che effettivamente è stato discusso quel giorno, la priorità è trovare una soluzione ai danni provocati dal ciclone “Harry” alle colture locali ed io come tanti altri imprenditori ero presente per questo. In questo momento così delicato per la nostra già fragile economia non è produttivo dividere o scatenare attacchi personali ma l’obiettivo di tutti dev’essere ripartire.