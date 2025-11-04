Paternò, ratti e degrado: segnalazioni in aumento dopo il caso di via Serbia

AggiornamentoQuesto articolo è un aggiornamento alla segnalazione pubblicata stamane su 95047.it.Leggi la prima notizia:https://www.95047.it/paterno-allarme-igienico-in-via-serbia-segnalato-ratto-di-g...

Aggiornamento

Questo articolo è un aggiornamento alla segnalazione pubblicata stamane su 95047.it.

Leggi la prima notizia:

https://www.95047.it/paterno-allarme-igienico-in-via-serbia-segnalato-ratto-di-grosse-dimensioni-residenti-chiedono-intervento-urgente/

PATERNO’ – L’allarme igienico scoppiato in via Serbia non si ferma. Dopo l’articolo pubblicato stamane su 95047.it, altri cittadini hanno contattato la redazione segnalando la presenza di ratti in diverse zone della città.

La prima segnalazione riguardava un grosso ratto catturato in via Serbia. Una testimonianza che ha acceso i riflettori su un problema che, secondo numerosi residenti, sarebbe tutt’altro che episodico.

A poche ore dalla pubblicazione, infatti, sono arrivate nuove foto, messaggi e indicazioni su ulteriori avvistamenti, in particolare in via Alessandro Manzoni, via Sardegna e in altre strade del centro urbano. In molte segnalazioni si parla di ratti avvistati vicino ai marciapiedi, ai cassonetti e nelle aree condominiali.

«Non servono interventi spot – riferiscono alcuni cittadini – ma derattizzazione costante, più pulizia e controlli sui rifiuti. Questo non è un singolo caso, è una situazione che va avanti da tempo.»

Sui social non mancano commenti che confermano la percezione di un problema diffuso.

Graziella Marano scrive: «Ieri mattina ne era presente uno di grosse dimensioni, schiacciato fresco, in via Alessandro Manzoni! La via Sardegna ne è piena piena... Dov'è la novità sui ratti?»

Nella Burgio aggiunge: «È tutta Paternò così.»

I residenti chiedono quindi un piano di intervento strutturato, con bonifiche cicliche, monitoraggio dei tombini e maggiore controllo sull’abbandono dei rifiuti.

95047.it ha richiesto informazioni agli uffici competenti e resta in attesa di un riscontro ufficiale.

La redazione continuerà a seguire la vicenda e a raccogliere segnalazioni.

Per inviare foto, video o messaggi: WhatsApp 320 43 79 247