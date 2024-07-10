PATERNO': RATTI IN VIA MEDAGLIE D’ORO, LA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI

Residenti di Via Medaglie d'Oro lanciano un SOS: la zona è infestata da ratti, creando una situazione di disagio e pericolo per la salute pubblica. Diverse segnalazioni sono giunte alla nostra redazio...

Residenti di Via Medaglie d'Oro lanciano un SOS: la zona è infestata da ratti, creando una situazione di disagio e pericolo per la salute pubblica.

Diverse segnalazioni sono giunte alla nostra redazione, evidenziando la crescente preoccupazione dei cittadini.

"È inaccettabile vivere in queste condizioni", afferma un residente. "I ratti si vedono ormai dappertutto, sia di giorno che di notte, e non abbiamo più la tranquillità di uscire di casa". La presenza dei roditori non solo arreca disturbo, ma rappresenta un concreto rischio per la salute, in quanto i ratti sono veicolo di malattie pericolose.

I cittadini chiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti per debellare l'infestazione e ripristinare il decoro e la sicurezza nella zona. "Abbiamo già contattato il Comune e l'azienda sanitaria", spiega un altro residente, "ma al momento non è stato fatto ancora nulla.

Ci auguriamo che questa segnalazione serva da sprone per un'azione rapida ed efficace".