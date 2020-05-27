PATERNO': RECAPITI E ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
27 maggio 2020 15:24
Il Sindaco con propria Ordinanza n. 28 del 16/03/2020 e successive modifiche ha chiuso gli uffici comunali al pubblico a partire da giorno 16 marzo fino al termine dell’emergenza sanitaria, fino a tutto il 30 giugno 2020;
Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici da considerarsi essenziali, si comunicano i seguenti recapiti:
- Protocollo: ricezione esclusivamente per posta certificata da lunedì al venerdì. Solo in casi eccezionali l’ufficio rimane aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- Stato Civile ed Anagrafe: – Reperibili al tel. 095/7970426 e al numero tel.331-3054651 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lunedì e mercoledì, previo appuntamento telefonico o tramite email;
- Carte Identità: - Reperibili al tel.095/7970355 e al numero tel. 333-4322396 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 lunedì e mercoledì, previo appuntamento telefonico o tramite email;
- Ecologia:-Reperibili al numero tel.095/7970332 e 095/7970222 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;
- Ambiente: -Reperibili al numero tel. 348 3164327 e Tel 0957970446 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;
- Servizi Cimiteriali:- Reperibili al numero tel. 095/7970342 o 095/7970308 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;
- Protezione Civile: - Reperibili al numero tel.095/7970384 o 095/7970340
- Attività Produttive: Reperibili al numero tel.095/7970384 o 340 e al numero
- Polizia Municipale: Reperibili al numero tel. 095-7970322;
- Servizi Sociali: Reperibili al numero tel. 095-7970373 o 095-7970376 o 254 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì;
- Manutenzioni idraulici: Reperibili al Tel. 095-7970322 da lunedì al venerdì;
- Manutenzione operai: Reperibili al Tel. 095-7970322 da lunedì al venerdì;
- Ufficio economo comunale: Pagamenti e riscossione depositi cauzionali - Reperibile al numero tel. 335-7728912 da lunedì al venerdì.