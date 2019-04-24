95047

PATERNÒ, REITERA LE EVASIONI DAL DOMICILIO: ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 53enne paternese Salvatore Spedalieri, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla prima sezione penale d...

A cura di Redazione Redazione
24 aprile 2019 12:18
PATERNÒ, REITERA LE EVASIONI DAL DOMICILIO: ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE -
Cronaca
Condividi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 53enne

PATERNÒ, REITERA LE EVASIONI DAL DOMICILIO: ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE
PATERNÒ, REITERA LE EVASIONI DAL DOMICILIO: ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE
paternese Salvatore Spedalieri, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Catania.

Grazie alle informative inoltrare dall’Arma all’Autorità Giudiziaria, aventi come oggetto la violazione sistematica degli arresti domiciliari da parte dell’uomo.

I giudici ne hanno potuto inasprire il regime detentivo ordinandone l’arresto e il trasferimento nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047