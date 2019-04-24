PATERNÒ, REITERA LE EVASIONI DAL DOMICILIO: ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE
A cura di Redazione
24 aprile 2019 12:18
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 53enne
Grazie alle informative inoltrare dall’Arma all’Autorità Giudiziaria, aventi come oggetto la violazione sistematica degli arresti domiciliari da parte dell’uomo.
I giudici ne hanno potuto inasprire il regime detentivo ordinandone l’arresto e il trasferimento nel carcere di Catania Piazza Lanza.