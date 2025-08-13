PATERNÒ, REPERITE LE AULE PER L’IC MARCONI: A SETTEMBRE AVVIO REGOLARE

L’Amministrazione Comunale di Paternò e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – prof.ssa Maria Santa Russo – informano la cittadinanza che, a seguito dei lavori di riqualificazione che s...

L’Amministrazione Comunale di Paternò e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – prof.ssa Maria Santa Russo – informano la cittadinanza che, a seguito dei lavori di riqualificazione che stanno interessando i plessi scolastici dell’Istituto con i fondi del PNRR, si è reso necessario individuare spazi alternativi per garantire la continuità didattica.

Accogliendo la richiesta avanzata dalla Dirigente scolastica, l’Amministrazione si è attivata tempestivamente, avviando e portando a termine in tempi rapidi le operazioni necessarie per il reperimento di 34 aule idonee ad ospitare le classi interessate.

Si tratta di un risultato frutto della piena collaborazione tra l’ente comunale e la dirigenza scolastica, con l’obiettivo comune di assicurare agli studenti e alle famiglie un servizio scolastico regolare e in condizioni adeguate, nonostante le inevitabili difficoltà logistiche legate ai lavori in corso.

Dichiarazione del Sindaco, Antonino Naso

«Grazie al lavoro incessante siamo riusciti a raggiungere un risultato importante che eviterà disagi per le famiglie e per i nostri alunni. Ringrazio le parrocchie di San Giovanni Bosco, Santa Barbara e Cristo Re, l’IPAB e le scuole di pertinenza comunale che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere le classi, gli uffici comunali, la nostra Segretaria comunale per l’impegno profuso in questa operazione. Insieme stiamo lavorando per ridare un nuovo volto alle scuole che accoglieranno i nostri alunni».

Dichiarazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Coluccio

«Comprendo che il reperimento di aule possa sembrare, a prima vista, un atto ordinario dell’Amministrazione; tuttavia, sappiamo bene quanto sia stato complesso limitare i disagi in una situazione di questo tipo, che vede coinvolti più plessi nei lavori di riqualificazione con i fondi PNRR. Le continue interlocuzioni con la Dirigente, prof.ssa Russo, e con i nostri uffici, tuttavia, hanno permesso di raggiungere un risultato di cui andiamo orgogliosi e che sottolinea un doppio successo dell’Amministrazione: intercettare i fondi e limitare i disagi. Desidero, inoltre, tranquillizzare le altre scuole che tra luglio e agosto hanno richiesto il supporto del Comune per la risoluzione di ulteriori problematiche: conclusa questa attività, certamente prioritaria, ci dedicheremo con la stessa attenzione e determinazione a tutte le altre questioni aperte».

Dichiarazione del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Santa Russo

«Con grande soddisfazione, comunichiamo che sono stati individuati e reperiti i locali idonei ad ospitare le 34 classi/sezioni interessate del nostro Istituto per il prossimo anno scolastico. Questa soluzione ci consentirà di garantire la continuità del servizio scolastico e di accogliere tutti i nostri studenti in un ambiente sicuro e adeguato, senza interruzioni. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine all'Assessore all'Istruzione, Francesca Coluccio, e al Sindaco, Nino Naso, per il loro costante supporto e impegno nel garantire il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi, e per aver reso possibile alla fine l'individuazione di questi e di altri nuovi spazi, presentandosi l'opportunità straordinaria del finanziamento PNRR per rendere le nostre scuole più moderne, sicure e funzionali. Un ringraziamento speciale va anche a Padre Maurizio, Padre Magrì e Padre Nuccio per la loro collaborazione e disponibilità. Siamo convinti che, con la collaborazione di tutti, questo periodo di transizione sarà un'opportunità per rafforzare il nostro legame e per costruire insieme un futuro scolastico ancora più brillante».

L’Amministrazione Comunale e la Dirigente dell’I.C. “G. Marconi” esprimono soddisfazione per l’esito positivo dell’operazione e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, al raggiungimento di questo importante traguardo