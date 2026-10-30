Paternò, riapre il Centro anziani “Un Nonno per Amico”: ecco giorni e orari
Il Comune annuncia la ripresa delle attività nella struttura di via Alcide De Gasperi. Prevista anche l'assemblea degli iscritti.
Riapre a Paternò il Centro Diurno Ricreativo per anziani “Un Nonno per Amico”, situato in via Alcide De Gasperi n. 32. A comunicarlo è il Comune attraverso un avviso pubblico del III Settore Servizi al Cittadino.
La riapertura è prevista per martedì 10 novembre 2026, alle ore 16:00. Nella stessa giornata si terrà l'assemblea degli iscritti per l'elezione del presidente dell'assemblea, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
I giorni e gli orari di apertura
Il Centro, dedicato alla popolazione over 60, offrirà attività ricreative, culturali e di socializzazione.
Le attività si svolgeranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, mentre martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30.
Gli iscritti sono invitati a partecipare all'assemblea del 10 novembre muniti di tesserino e documento d'identità.
La riapertura rappresenta un'occasione per favorire l'aggregazione, la partecipazione e il benessere degli anziani della città.