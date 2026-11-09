PATERNO' ANZIANI Paternò, martedì 10 novembre riapre il Centro anziani “Un Nonno per Amico”

Appuntamento il 10 novembre alle ore 16:00 in via Alcide De Gasperi. Prevista anche l'elezione del presidente dell'assemblea.

È prevista per martedì 10 novembre 2026, alle ore 16:00, la riapertura del Centro Diurno Ricreativo per anziani “Un Nonno per Amico” di Paternò, situato in via Alcide De Gasperi n. 32.

A comunicarlo è il Comune attraverso un avviso pubblico del III Settore Servizi al Cittadino, che annuncia la ripresa delle attività ricreative, culturali e di socializzazione dedicate alla popolazione over 60.

Assemblea degli iscritti ed elezione del presidente

In occasione della riapertura è stata convocata l'assemblea degli iscritti, durante la quale si procederà alla scelta e all'elezione del presidente dell'assemblea, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Gli iscritti dovranno presentarsi muniti di tesserino e documento d'identità per consentire le necessarie verifiche.

Giorni e orari di apertura

Il Centro sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, mentre martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30.

La riapertura consentirà agli anziani di tornare a frequentare un importante punto di aggregazione cittadino, favorendo occasioni di incontro, condivisione e partecipazione alla vita sociale.