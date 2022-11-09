PATERNO’, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: DISSERVIZI ALL’OSPEDALE

Riceviamo da un nostro lettore una segnalazione riguardo il Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò: “Buongiorno, premesso che non ho nulla con l'ospedale di Paternò, ma quello che mi è successo l’al...

Riceviamo da un nostro lettore una segnalazione riguardo il Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò: “Buongiorno, premesso che non ho nulla con l'ospedale di Paternò, ma quello che mi è successo l’altro giorno non dovrebbe succedere.

Arrivo in ospedale che sto male non trovo nessuno per fare la registrazione e ho bussato per quasi un’ora senza che uscisse nessuno. Poco dopo, grazie ad un signore che ha iniziato ad urlare arriva un’infermiera, che finalmente mi registra mettendomi sotto osservazione, mentre gli spiego il mio problema.

Poi entro nella stanza del medico gli spiego i sintomi e il medico mi risponde che non c’è il cardiologo e che possono fare ben poco, io resto senza parole, e dopo risposte simili mi sono innervosito litigando con il medico. Dopo ciò, lo stesso medico mi ha fatto fare degli esami.

Il sottoscritto, ribadisce che non ha nulla contro gli infermieri che lavorano tantissimo, ,a mi chiedo i medici dove sono??

Mi rivolgo a chi di competenza, è stato sistemato il pronto soccorso ma manca il servizio essenziale per i cittadini. Infine complimenti alla sanità vi meritate un applauso, non è normale fare morire un ospedale così.