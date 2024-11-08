PATERNO', RICEVIAMO SEGNALAZIONE DI DEGRADO AL IV CIRCOLO DI VIALE KENNEDY

Continuano a giungere segnalazioni dai nostri lettori attraverso il servizio offerto dalla rubrica "Lo dico a 95047". Un utente ci ha recentemente segnalato le gravi condizioni di degrado in cui versa...

Continuano a giungere segnalazioni dai nostri lettori attraverso il servizio offerto dalla rubrica "Lo dico a 95047". Un utente ci ha recentemente segnalato le gravi condizioni di degrado in cui versano alcuni istituti scolastici di Paternò, in particolare il IV Circolo, situato in viale Kennedy 18.

Le foto inviateci dall'utente, scattate la scorsa settimana, evidenziano danni significativi a tetti e pareti della struttura scolastica. Dalle informazioni ricevute sembra che siano stati contattati gli organi competenti per intervenire e risolvere i problemi strutturali dell'istituto; tuttavia, al momento non è giunto alcun riscontro.

Inoltre, il nostro lettore riferisce che un’aula della scuola materna è stata chiusa a seguito di ulteriori danni al tetto, verificatisi tra sabato e domenica scorsi, che rendono insicuro lo svolgimento delle lezioni.

Ci auguriamo che la situazione possa essere risolta al più presto e invitiamo la cittadinanza a continuare a inviarci segnalazioni per monitorare la situazione.

Pier Paolo Nicotra