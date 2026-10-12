Paternò, rifiuti e bottiglie abbandonate in piazza San Francesco di Paola: la segnalazione

Bottiglie di vetro, cartacce e altri rifiuti tra le aiuole: un cittadino documenta le condizioni della piazza e chiede maggiore attenzione alla pulizia.

PATERNÒ – Bottiglie di vetro, confezioni vuote, cartacce e rifiuti di vario genere abbandonati nelle aiuole. È quanto emerge da un video inviato alla redazione di 95047.it da un cittadino che ha voluto segnalare le condizioni in cui si presenta oggi piazza San Francesco di Paola, a Paternò.

Le immagini documentano la presenza di numerosi rifiuti sparsi soprattutto attorno agli alberi e negli spazi verdi della piazza, offrendo uno scenario poco decoroso per un luogo pubblico che dovrebbe rappresentare uno spazio di incontro e socializzazione per i residenti.

«Volevo segnalare le condizioni di piazza San Francesco di Paola ad oggi», scrive il cittadino, accompagnando il messaggio con un video che mostra la situazione.

La segnalazione riaccende l'attenzione sul problema dell'abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici e sulla necessità di garantire una pulizia costante delle aree frequentate dalla cittadinanza.

Al di là degli interventi di pulizia, resta fondamentale anche il senso civico di chi utilizza questi luoghi. Abbandonare bottiglie, confezioni e altri rifiuti nelle aiuole contribuisce infatti a peggiorare il decoro urbano e a vanificare gli eventuali interventi di manutenzione.

L'auspicio è che la segnalazione possa richiamare l'attenzione degli uffici competenti, affinché venga effettuata una verifica delle condizioni della piazza e, dove necessario, un intervento per ripristinare la pulizia dell'area.

Il video ricevuto dalla redazione testimonia una situazione che merita attenzione, nell'interesse dei residenti e di tutti coloro che frequentano la zona.