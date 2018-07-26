95047

PATERNÒ, RIFIUTI IN STRADA, SITUAZIONE CRITICA

PATERNÒ, RIFIUTI IN STRADA, SITUAZIONE CRITICA

A cura di Redazione Redazione
26 luglio 2018 10:09
PATERNÒ, RIFIUTI IN STRADA, SITUAZIONE CRITICA -
News
Condividi

Per il terzo giorno consecutivo, non è stata effettuata la raccolta dei rifiuti. Gli operatori ecologici anche oggi si sono astenuti dal lavoro in sciopero non autorizzato.

Gli stessi, attendono ancora il pagamento delle spettanze arretrate che, nonostante incontri e proclami, non sono ancora arrivati.

La situazione è grave. La città è sommersa dai rifiuti e con questo caldo il rischio di ulteriori problemi è altissimo.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti di cui vi daremo immediatamente notizia

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047