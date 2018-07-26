PATERNÒ, RIFIUTI IN STRADA, SITUAZIONE CRITICA

Per il terzo giorno consecutivo, non è stata effettuata la raccolta dei rifiuti. Gli operatori ecologici anche oggi si sono astenuti dal lavoro in sciopero non autorizzato.

Gli stessi, attendono ancora il pagamento delle spettanze arretrate che, nonostante incontri e proclami, non sono ancora arrivati.

La situazione è grave. La città è sommersa dai rifiuti e con questo caldo il rischio di ulteriori problemi è altissimo.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti di cui vi daremo immediatamente notizia