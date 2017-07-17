PATERNO': RIMANDATA PROCLAMAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI

La proclamazione dei nuovi consiglieri comunali è stata rimandata a data da destinarsi.Ecco il comunicato ricevuto:In seguito di nuove comunicazioni, questo Ufficio Stampa rettifica l’informazione dif...

La proclamazione dei nuovi consiglieri comunali è stata rimandata a data da destinarsi.

Ecco il comunicato ricevuto:

In seguito di nuove comunicazioni, questo Ufficio Stampa rettifica l’informazione diffusa in data 15 luglio 2017 secondo cui in data 18 luglio 2017 si sarebbe dovuta celebrare la cerimonia di proclamazione del nuovo Consiglio Comunale di Paternò alla presenza dei nuovi consiglieri comunali eletti in occasione delle scorse elezioni Amministrative dell’11 giugno. Si precisa altresì che il giudice dott. Giorgio Marino, presidente della Commissione Elettorale sedente presso il Tribunale di Catania, concluderà nella giornata di oggi 17 luglio 2017 il riconteggio dei voti alle liste e ai consiglieri comunali e li comunicherà all’Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Paternò nella giornata di domani 18 luglio 2017. Ricevuto il plico con i dati elettorali, gli Uffici Comunali preposti provvederanno a dare seguito alle procedure di rito ed alle convocazioni ufficiali. La proclamazione dei nuovi consiglieri comunali è quindi rimandata a data da destinarsi.