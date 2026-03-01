Paternò, rimossi rifiuti e materassi dal centro dopo la segnalazione: intervento della Polizia Municipale

È arrivato un rapido intervento dopo la segnalazione pubblicata su 95047.it riguardo alla presenza di sacchi di rifiuti e materassi abbandonati sui marciapiedi nel centro di Paternò.

Nella giornata di oggi il comandante della Polizia Municipale, Rizzo, ha contattato la redazione comunicando che, a seguito dell’articolo e delle segnalazioni dei cittadini, è stato disposto un intervento immediato per il ripristino del decoro urbano nella zona interessata.

L’operazione è stata effettuata dal Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale della Polizia Municipale, in collaborazione con gli operai della Dusty, che sono intervenuti sul posto provvedendo alla rimozione dei rifiuti e degli ingombranti, liberando i marciapiedi e restituendo condizioni più decorose per residenti e passanti.

La situazione era stata segnalata da alcuni cittadini che avevano denunciato il disagio causato dalla presenza di rifiuti e materassi lasciati lungo la strada, con problemi igienici e cattivi odori.

L’intervento rappresenta un primo passo per risolvere il problema e dimostra come la collaborazione tra cittadini, informazione locale e istituzioni possa contribuire concretamente a migliorare il decoro della città.

La redazione di 95047.it continuerà a raccogliere e pubblicare le segnalazioni dei cittadini per contribuire a mantenere alta l’attenzione sulle criticità del territorio.

