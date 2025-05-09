PATERNO: RIMOZIONE IMPROPRIA DELLA TRANSENNA IN VIALE DEI PLATANI CAUSA PERICOLO E CAOS, NELLE VICINANZE INCIDENTE CON AUTO RIBALTATA

Da una settimana, l'accesso alla zona di Viale dei Platani, al civico 6, è stato inibito a causa di una grata pericolante. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata installata segnaletica mobi...

Da una settimana, l'accesso alla zona di Viale dei Platani, al civico 6, è stato inibito a causa di una grata pericolante. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata installata segnaletica mobile. Tuttavia, nel pomeriggio di oggi, la rimozione impropria della transenna ha trasformato la situazione in un serio rischio per la circolazione stradale.

La rimozione della barriera ha creato immediati disagi. Gli automobilisti, convinti di poter aggirare il divieto, hanno cominciato a deviare verso vie alternative, come via Palmiro Togliatti, ignorando i divieti e mettendo a rischio la propria sicurezza. Questa manovra si è rivelata particolarmente pericolosa a causa della complessità dell'incrocio con via delle Rose, dove il traffico congestionato rende ogni spostamento più difficile e rischioso.

Nel pomeriggio di oggi, in zona in via delle Rose, si è verificato un incidente che potrebbe essere stato causato dalla situazione di disordine.

Due veicoli si sarebbero scontrati, e in seguito all'impatto una mini car si è ribaltata. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma l'incidente è un chiaro segno del pericolo che sta correndo la zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La situazione è stata prontamente segnalata alle forze dell'ordine, ma il lettore ci riferisce che le chiamate ai Vigili Urbani non hanno ricevuto alcun riscontro, lasciando la zona senza alcun controllo.

L'assenza di interventi ha contribuito a un crescente senso di anarchia, con automobilisti che proseguivano senza rispettare le regole, creando ulteriore confusione.

Questo episodio solleva gravi preoccupazioni riguardo alla gestione della sicurezza pubblica. La rimozione della transenna e la mancata presenza delle forze dell'ordine evidenziano una grave carenza di coordinamento e di attenzione alla protezione dei cittadini.

È fondamentale che le autorità locali e le forze dell'ordine intervengano tempestivamente per risolvere il problema e ripristinare l'ordine nella zona.

La sicurezza stradale deve essere una priorità, e i cittadini hanno il diritto di transitare senza correre rischi inutili.