PATERNÒ, RIMPASTO DI GIUNTA. COMUNICATO STAMPA PRESENTI SEMPRE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Tra pochi giorni, come annunciato dallo stesso primo cittadino Nino Naso, si procederà ad un rimpasto di Giunta e una turnazione degli assessori attualmente seduti in Amministrazione. Non sono state smentite le voci secondo cui due dei nomi più in vista siano Vito Rau per la lista-movimento “Paternò On” e Giuseppe Gentile per la lista “Nino Naso Sindaco”, che ha ottenuto 6 consiglieri in assise ma ne avrebbe al momento 4 in forza al gruppo: Salvatore Tomasello, Ionella Rapisarda, Gioseppe Gentile e Giovanni Giangreco.







L’AVANZATA DI PRESENTI SEMPRE: “IMPEGNI DEL SINDACO GIA’ ASSUNTI” – Ed è in questo incastonarsi di nomi che arriva l’intervento pubblicato sui social del presidente di Presenti Sempre, Giuseppe D’Amanti, già candidato alle scorse Amministrative e adesso leader del movimento che ha ereditato l’impegno politico della lista “Presenti Sempre”. Ha dichiarato D’Amanti: “Nella qualità di presidente del movimento Presenti Sempre, auspico che il sindaco valuti in modo strutturato un coinvolgimento più ampio nel prossimo rimpasto già annunciato. E che mantenga i suoi impegni con noi assunti circa un nostro coinvolgimento in Amministrazione”.