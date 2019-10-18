PATERNÒ: RINVENUTE E DISTRUTTE 4 GRANATE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

I guastatori del 4° Reggimento distruggono gli ordigniNel comune di Paternò sono state rinvenute 4 granate d’artiglieria da 88 mm. di nazionalità inglese risalenti all’ultimo conflitto mondiale, i res...

I guastatori del 4° Reggimento distruggono gli ordigni

Nel comune di Paternò sono state rinvenute 4 granate d’artiglieria da 88 mm. di nazionalità inglese risalenti all’ultimo conflitto mondiale, i residuati bellici erano ancora dotati di spoletta ed in un pessimo stato di conservazione.

Gli ordigni si trovavano parzialmente interrati in un canale di gronda lungo la strada provinciale 24 che attraversa il comune di Paternò.

Su richiesta della locale Prefettura sono intervenuti sul posto i militari del 4°

Reggimento Genio Guastatori di Palermo, alle dipendenze della Brigata Aosta, specializzati nella bonifica di ordigni esplosivi, che hanno provveduto prima alla rimozione e poi alla distruzione delle granate.

Le operazioni di bonifica si sono svolte in una cornice di sicurezza grazie anche alla presenza di personale sanitario del Corpo Militare della Croce Rossa di Catania e di personale della stazione carabinieri di Paternò.

Il personale specializzato dell’Esercito Italiano è il solo abilitato ad intervenire sui residuati bellici rinvenuti sul territorio nazionale in quanto, data la numerosa varietà e pericolosità di tali ordigni, è necessario possedere un addestramento e una formazione specifica per poter operare con la massima sicurezza.