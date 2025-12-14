PATERNO'. Riscaldamenti spenti al Don Milani: la protesta dei genitori

In qualità di genitore, rappresentante d’istituto e a nome dell’intera comunità scolastica dell’Istituto Don Milani, sentiamo il dovere di esprimere, attraverso questa lettera aperta, una profonda ind...

In qualità di genitore, rappresentante d’istituto e a nome dell’intera comunità scolastica dell’Istituto Don Milani, sentiamo il dovere di esprimere, attraverso questa lettera aperta, una profonda indignazione e preoccupazione per la mancata accensione degli impianti di riscaldamento nei locali della scuola.

Da diversi giorni, nonostante le temperature esterne siano sensibilmente diminuite e l’inverno sia ormai inoltrato, aule e spazi comuni risultano freddi e inadeguati a garantire un ambiente confortevole e salubre per il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Gli studenti sono costretti a seguire le lezioni indossando cappotti, sciarpe e abbigliamento pesante, con evidenti ripercussioni sulla concentrazione, sul benessere fisico e sulla salute, soprattutto per i bambini più piccoli e per gli alunni che presentano particolari fragilità.

Una situazione che non solo compromette il diritto allo studio in condizioni dignitose, ma che appare anche in contrasto con le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene negli ambienti scolastici.

Siamo stanchi di subire un iter che procede a rilento, mentre a pagarne le conseguenze continuano ad essere sempre e soltanto i nostri figli.

L’intera comunità scolastica dell’Istituto Don Milani si aspetta il ripristino degli impianti di riscaldamento nel più breve tempo possibile.

Firmata