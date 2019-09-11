PATERNÒ: RISSA A PIAZZA PURGATORIO

95047

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2019 21:46
Cronaca
Rissa a Paternò, in pieno centro, in piazza Purgatorio, nei pressi della chiesa Cristo Re

Il fatto è avvenuto questa sera intorno alle ore 20.40

Alcuni uomini si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.

Durante la colluttazione un uomo è rimasto ferito alla testa, le cui generalità sono ancora sconosciute, immediatamente soccorso  trasporto all'ospedale per le cure del caso.

Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri ed una ambulanza del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

