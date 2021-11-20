PATERNÓ, RISSA IN PIENO CENTRO CON ACCOLTELLAMENTO

FLASHRissa questa sera a Paternò, in pieno centro storico.Calci e pugni, il tutto poco dopo le ore 21 del 20 Novembre 2021, nella rissa sarebbero coinvolti sia extracomunitari che paternesi.Il gruppo...

FLASH

Rissa questa sera a Paternò, in pieno centro storico.

Calci e pugni, il tutto poco dopo le ore 21 del 20 Novembre 2021, nella rissa sarebbero coinvolti sia extracomunitari che paternesi.

Il gruppo in Piazza Indipendenza, sarebbe presto venuto alle mani, nella colluttazione un uomo è rimasto ferito che è stato soccorso e trasportato all'ospedale per le cure necessarie.

Diverse persone, resesi conto di quanto stava accadendo, hanno lanciato più di una segnalazione alle forze dell’ordine

Ancora non sono chiari i motivi della rissa e dell’aggressione.

Sul posto sono intervenuti due pattuglie dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di identificare i responsabili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.