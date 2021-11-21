PATERNÓ, RISSA IN PIENO CENTRO IERI SERA CON ACCOLTELLAMENTO

Rissa ieri sera a Paternò, in pieno centro storico.Un uomo di origine straniera è stato ferito durante una rissa in Piazza Indipendenza.Calci e pugni, il tutto poco dopo le ore 21 del 20 Novembre 202...

Rissa ieri sera a Paternò, in pieno centro storico.

Un uomo di origine straniera è stato ferito durante una rissa in Piazza Indipendenza.

Calci e pugni, il tutto poco dopo le ore 21 del 20 Novembre 2021, nella rissa sarebbero coinvolti sia extracomunitari che paternesi.

Il gruppo sarebbe presto venuto alle mani, nella colluttazione un uomo è rimasto ferito che è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Paternò per le cure necessarie.

Diverse persone, resesi conto di quanto stava accadendo, hanno lanciato più di una segnalazione alle forze dell’ordine

Ancora non sono chiari i motivi della rissa e dell’aggressione.

Sul posto sono intervenuti due pattuglie dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di identificare i responsabili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.