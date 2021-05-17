PATERNÒ: RISSA IN PIENO CENTRO IERI SERA. FERITI.

Rissa ieri sera a Paternò, in pieno centro storico.Calci, pugni e bottiglie rotte utilizzate come armi. Il tutto poco dopo le 22, con protagonisti tutti extracomunitari.Il gruppo, in via Vittorio Ema...

Rissa ieri sera a Paternò, in pieno centro storico.

Calci, pugni e bottiglie rotte utilizzate come armi. Il tutto poco dopo le 22, con protagonisti tutti extracomunitari.

Il gruppo, in via Vittorio Emanuele, tra Piazza Indipendenza e Piazza Regina Margherita sarebbe presto venuto alle mani, tra di loro.

Diverse persone, resesi conto di quanto stava accadendo, hanno lanciato più di una segnalazione alle forze dell'ordine

Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte, con il bilancio che riporta almeno di una persona ferita con cocci di bottiglia, soccorsi dal personale del 118 immediatamente intervenuto nella zona di Piazza Vittorio Veneto.

Ancora non sono chiari i motivi della rissa e dell'aggressione.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di identificare i responsabili.