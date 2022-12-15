PATERNÒ. RISSA NELLA NOTTE NEI PRESSI DELL’ALBERGO SICILIA
A cura di Redazione
15 dicembre 2022 21:28
Rissa questa notte a Paternò, in pieno centro, nella centralissima Via Vittorio Emanuele proprio di fronte all'albergo Sicilia.
Calci e pugni utilizzate come armi. Il tutto poco dopo la mezzanotte, con protagonisti tutti extracomunitari.
Circa una decina di persone se le sono date di santa ragione, con pugni, calci e lancio di bottiglie.
Sul caso stanno indagando le Autorità.