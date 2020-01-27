Paternò, risultato tennistico: 0-6 allo Sporting Pedara

Riprende alla grande il cammino della capolista che dopo il pareggio interno contro l’Enna stravince in trasfertaIl Paternò rialza la testa dopo il deludente pareggio casalinga della scorsa settimana...

Riprende alla grande il cammino della capolista che dopo il pareggio interno contro l’Enna stravince in trasferta

Il Paternò rialza la testa dopo il deludente pareggio casalinga della scorsa settimana e lo fa nel miglior modo possibile, con una larga vittoria a Viagrande. Mattatori della gara Passewe e Cocuzza, entrambi autori di una doppietta.

A differenza di 7 giorni fa l’approccio alla gara dei rossazzurri è ottimo e al 7° passano già in vantaggio con il sinistro ad incrociare di Passewe. Dopo qualche cenno di reazione da parte del Pedara e qualche buon intervento di Cavallaro, già al 20° il Paternò va sul 2 a 0: Truglio viene atterrato in area dal portiere di casa, dal dischetto bomber Cocuzza lo spiazza.

Al 34° su corner di Privitera svetta di testa Bontempo, il difensore a segno anche lo scorso weekend, che sigla lo 0-3. Il bel gol dello 0-4 di Passewe nel finale di tempo chiude il match già nella prima frazione.

Nel secondo tempo mister Catalano fa rifiatare qualche titolare, tra i quali Passewe, che esce tra i meritati applausi. Ma la sua squadra, non ancora paga, continua ad attaccare ed incrementa il proprio bottino con i goal al 38° di Cortese su imbucata di La Piana e con la doppietta di Cocuzza, sempre su assist di La Piana, per il definitivo 0-6. Per Cocuzza è l’undicesimo goal in campionato.

La vittoria di oggi permette di tornare a +6 sul Città di S. Agata, vincente sabato 0-3 sul campo del Real Siracusa Belvedere, e sul Rosolini, che vince in trasferta di misura sul Palazzolo. Pareggio a reti bianche tra Acicatena e Carlentini, vince il Gela sul Giarre, vittorie in trasferta per Ragusa e Mascalucia San Pio X, rispettivamente su Atletico Catania ed Enna.

Sporting Pedara-Paternò Calcio 0-6: 7°e 42° Passewe, 20° e 88° Cocuzza, 34° Bontempo, 83° Cortese.

Gianluca Ruffino