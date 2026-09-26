Paternò, risveglio con la sabbia dell’Etna: auto ricoperte da un sottile strato di cenere
Questa mattina diversi cittadini hanno trovato sulle proprie auto e sulle superfici esterne i segni dell’attività del vulcano
PATERNÒ – Risveglio con la sabbia vulcanica questa mattina, sabato 26 settembre, a Paternò. Su diverse auto parcheggiate all’aperto è visibile un sottile strato di materiale vulcanico, come mostrano anche le immagini scattate questa mattina in città.
Il fenomeno arriva dopo le emissioni di cenere registrate nelle ultime ore sull’Etna. Nella giornata di ieri l’attività del vulcano aveva portato anche all’adozione di limitazioni temporanee dello spazio aereo sopra l’Etna e alla riduzione del numero degli atterraggi consentiti all’aeroporto di Catania.
Una situazione ben riconoscibile per gli abitanti dell’area etnea: al mattino, su carrozzerie, balconi e altre superfici esposte, è comparsa la caratteristica patina lasciata dal materiale vulcanico.
Anche nella vostra zona di Paternò avete trovato sabbia dell’Etna questa mattina? Potete inviarci foto e segnalazioni.